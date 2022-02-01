Зеленский назвал точное количество российских военных на Донбассе и в оккупированном Крыму

Зеленский назвал точное количество российских военных на Донбассе и в оккупированном Крыму

Зеленский подчеркнул, что о полном отводе Вооруженных сил РФ от границы с Украиной речь пока не идет.

На временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей (ОРДЛО) находится 30-35 тысяч российских военных и от 35 до 50 тысяч в оккупированном Крыму.

Об этом 1 февраля на совместном брифинге президента Украины и премьер-министра Великобритании сообщил Владимир Зеленский.

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"Немного более 100 тысяч российских военных находятся у границ Украины, от 35 до 50 (в зависимости от момента ротации) – в Крыму, и около 35 тысяч в оккупированной части Донбасса", — заявил Зеленский.

В то же время Владимир Зеленский подчеркнул, что о полном отводе Вооруженных сил РФ от границы с Украиной речь пока не идет. По его словам, вблизи украинской границы происходит перемещение военной техники, поэтому о последствиях этого говорить пока рано.

Визит Джонсона: как прошла встреча премьер-министра Великобритании и президента Украины

Как сообщалось ранее, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что ситуация с российской агрессией является напряженной. По словам британского премьера, правительство страны "не преувеличивает угрозу вторжения РФ" в Украину. В преддверии визита в Украину Великобритания анонсировала "жесточайшие" санкции против России, которые охватят олигархов, приближенных к президенту РФ Владимиру Путину.

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