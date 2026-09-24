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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Зеленский назвал три варианта перемирия с Россией, которые сейчас обсуждают

Президент Зеленский обозначил потенциальные договоренности с РФ по прекращению ударов по энергетике, безопасности в море и экспорту зерна.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © ТСН

Украина и международные партнеры обсуждают три варианта частичного перемирия с Россией, относящихся к энергетической инфраструктуре, гражданскому судоходству и зерновому экспорту.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский высказался на полях Генассамблеи ООН.

Украина рассматривает возможность прекращения ударов по энергетической инфраструктуре и проделывает сценарии безопасности в акватории Черного моря, отметил глава государства.

По словам президента Владимира Зеленского, морское перемирие может охватить не только зерновой коридор, но и транспортировку энергоресурсов и продукции металлургии.

«Заинтересованы обе стороны. Дай Бог, получится. Я вижу в этом возможности», — подчеркнул глава государства.

Президент подчеркнул, что уже обсудил эти инициативы с лидерами Турции, Египта, Индии и ОАЭ, выразившими прямую заинтересованность в стабилизации ситуации на море.

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявил о готовности Киева и Москвы к ограниченному прекращению огня.

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