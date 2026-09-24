- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1138
- Время на прочтение
- 1 мин
Зеленский назвал три варианта перемирия с Россией, которые сейчас обсуждают
Президент Зеленский обозначил потенциальные договоренности с РФ по прекращению ударов по энергетике, безопасности в море и экспорту зерна.
Украина и международные партнеры обсуждают три варианта частичного перемирия с Россией, относящихся к энергетической инфраструктуре, гражданскому судоходству и зерновому экспорту.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский высказался на полях Генассамблеи ООН.
Украина рассматривает возможность прекращения ударов по энергетической инфраструктуре и проделывает сценарии безопасности в акватории Черного моря, отметил глава государства.
По словам президента Владимира Зеленского, морское перемирие может охватить не только зерновой коридор, но и транспортировку энергоресурсов и продукции металлургии.
«Заинтересованы обе стороны. Дай Бог, получится. Я вижу в этом возможности», — подчеркнул глава государства.
Президент подчеркнул, что уже обсудил эти инициативы с лидерами Турции, Египта, Индии и ОАЭ, выразившими прямую заинтересованность в стабилизации ситуации на море.
Ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявил о готовности Киева и Москвы к ограниченному прекращению огня.