Зеленский назвал цели российских ударов в Украине и пообещал ответ

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Российская террористическая армия продолжит наносить удары по энергетическим и железнодорожным объектам Украины. Таким образом Кремль надеется спровоцировать взрыв общественного недовольства.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместном брифинге с президентом Еврокомиссии Робертой Мецолой.

«Достаточно долгое время россияне били по нашим гражданским объектам, особенно по нашей энергетике и по железнодорожным объекта… Они будут это продолжать, это понятно», — сказал он.

Реклама

При этом украинский президент добавил, что во время российских атак гибнут мирные люди.

«Поэтому это террористические акции. Поэтому понятно, что они хотят соответствующего общественного взрыва… Мы это уже видим», — отметил он.

Владимир Зеленский отметил, что украинские Силы обороны наносили и будут наносить ответные удары.

«Я считаю, что они также были хорошими. Очень хорошие результаты. Одна операция шла два месяца, и я думаю, что у них есть большой общественный резонанс из-за этой операции. Кто-то там куда-то не доезжал, кто-то куда-то не долетал», — подчеркнул он.

Реклама

Глава государства заявил, что у россиян также будут проблемы с энергетикой зимой, ведь уже сейчас там есть очереди на АЗС после ударов по нефтеперерабатывающим предприятиям государства-агрессора.

Напомним, с июля этого года российская армия усилила атаки на ключевые узловые железнодорожные станции Украины.

В ночь на 17 сентября Россия нанесла комплексный удар по железнодорожной инфраструктуре. Вследствие обесточивания на Днепровском направлении.