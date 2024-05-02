Зеленский назвал самое тяжелое направление на фронте – главное из вечернего обращения

По словам Зеленского, максимум внимания на Ставке обратили на Покровское направление, где давят оккупанты.

Вечером 2 мая президент Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам и рассказал о главных событиях суток.

Ставка верховного главнокомандующего

Сегодня президент Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего.

"Несколько основных вопросов. Конечно, ситуация на фронте. Был доклад Главкома. Покровское направление – максимум внимания. Другие направления в Донецкой области. Южные направления. Харьковщина", – рассказал глава государства.

Также сегодня главком Александр Сырский доложил в целом о защите границы с Россией и соответствующих громад в нескольких областях.

Отдельно говорили на Ставке по поводу строительства фортификаций.

"Были доклады и правительства – премьер-министра Дениса Шмыгаля, и Офиса – в рамках ответственности регионального направления Алексея Кулебы, и председателя Государственной службы специального транспорта Александра Яковца", – говорит Зеленский.

Он заверил, что строительство фортификаций идет с соблюдением графиков.

Энергетика

По словам Зеленского, сейчас нужно объединить два процесса: защиту энергетики от ударов в это время и обеспечение людей электричеством, а также начинать подготовку к следующему отопительному сезону.

"Задача очевидна: должны сделать максимум для защиты жизни, и каждый аспект этой работы – от ПВО и РЭБ на объектах до необходимых строительств и поставок – все это персональная ответственность каждого, кто привлечен к работе. От правительства и Воздушных сил до энергокомпаний и местных служб", – сказал он.

НАТО и Саммит мира

"Перспективы на год и конкретно – наши вполне справедливые ожидания от саммита НАТО в Вашингтоне. Евросоюз: подготовка к фактическому открытию переговоров о вступлении, которого ожидаем в июне, и дальнейшая работа с ЕС. И, конечно, Саммит мира – глобальный саммит. Есть уже конкретное распределение по чиновникам и другим представителям нашего государства, которые будут работать по тем географическим направлениям, откуда еще нужно привлечь лидеров", – рассказал Зеленский.

По его словам, на днях украинская сторона вместе со Швейцарией завершила направление приглашений на Саммит. Известны конкретные даты Саммита – 15 и 16 июня.

Зеленский уверен, что этот Саммит – первый реальный шанс начать восстановление справедливого мира.

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Оружие нужно БЫСТРЕЕ! Доклад от Сырского. Подготовка к отопительному сезону — ЗЕЛЕНСКИЙ