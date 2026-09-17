Зеленский назвал условие, которое может вынудить Россию закончить войну

Зеленский / © Владимир Зеленский

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что принятие Палатой представителей Конгресса США санкционного законопроекта, связанного с сенатором Линдси Грэмом, произошло на фоне очередной российской атаки по Украине.

Об этом Зеленском написал в Telegram.

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По словам президента, в эту ночь российские войска применили баллистические и другие ракеты, а также ударные беспилотники. Под ударом снова оказалась гражданская инфраструктура.

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«Символично, что принятие Палатой представителей Конгресса США санкционного законопроекта Линдси Грэма состоялось в ночь очередной российской атаки баллистикой, другими ракетами и дронами против Украины», — отметил Зеленский.

Он сообщил, что в результате атаки повреждения зафиксировали в восьми регионах. Российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру в Сумской и Одесской областях. В Киеве и Одессе были попадания по жилым домам.

В результате российской атаки ранения получили более десяти человек, среди них — дети. Часть пострадавших госпитализирована. В ряде общин возникли пожары.

Зеленский подчеркнул, что новые санкции против России могут стать важным инструментом усиления давления на Кремль.

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«Именно законопроект Линдси Грэма и другие сильные санкционные шаги партнеров против источника этой войны, против России, — это чрезвычайно сильный инструмент, который может остановить эту террористическую войну и привести Россию к необходимости установить мир», — заявил президент.

По его словам, санкционное давление должно быть достаточно мощным, чтобы дипломатические усилия Украины, США, Европы и других партнеров по завершению войны дали результат.

Президент поблагодарил членов Палаты представителей и Сенат США, а также лидеров Конгресса за поддержку законопроекта.

«России нужно заканчивать эту свою войну», — подчеркнул Зеленский.

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Санкции против России

Напомним, конгресс США одобрил новый пакет санкций против России, предусматривающий запрет на въезд в США для Владимира Путина и ряда российских военных чиновников, а также заморозку их активов. Ограничения также направлены против российского «теневого флота» и банков, а президент США Дональд Трамп может получить полномочия вводить пошлины до 500% на российский импорт и до 100% для товаров из Китая и Индии. Законопроект, названный в честь сенатора Линдси Грэма, Трамп пообещал подписать.

Палата представителей Конгресса США окончательно одобрила законопроект о новых санкциях против России и Ирана, предусматривающий, в частности, ограничения в отношении российских чиновников, банков и «теневого флота». Документ также дает президенту США Дональду Трампу полномочия вводить пошлины до 100% против стран, покупающих российские энергоресурсы или помогающих Москве обходить санкции.

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