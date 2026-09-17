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- Украина
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Зеленский назвал условие, которое может вынудить Россию закончить войну
Зеленский отреагировал на принятие санкционного законопроекта США на фоне массированной атаки РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что принятие Палатой представителей Конгресса США санкционного законопроекта, связанного с сенатором Линдси Грэмом, произошло на фоне очередной российской атаки по Украине.
Об этом Зеленском написал в Telegram.
По словам президента, в эту ночь российские войска применили баллистические и другие ракеты, а также ударные беспилотники. Под ударом снова оказалась гражданская инфраструктура.
«Символично, что принятие Палатой представителей Конгресса США санкционного законопроекта Линдси Грэма состоялось в ночь очередной российской атаки баллистикой, другими ракетами и дронами против Украины», — отметил Зеленский.
Он сообщил, что в результате атаки повреждения зафиксировали в восьми регионах. Российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру в Сумской и Одесской областях. В Киеве и Одессе были попадания по жилым домам.
В результате российской атаки ранения получили более десяти человек, среди них — дети. Часть пострадавших госпитализирована. В ряде общин возникли пожары.
Зеленский подчеркнул, что новые санкции против России могут стать важным инструментом усиления давления на Кремль.
«Именно законопроект Линдси Грэма и другие сильные санкционные шаги партнеров против источника этой войны, против России, — это чрезвычайно сильный инструмент, который может остановить эту террористическую войну и привести Россию к необходимости установить мир», — заявил президент.
По его словам, санкционное давление должно быть достаточно мощным, чтобы дипломатические усилия Украины, США, Европы и других партнеров по завершению войны дали результат.
Президент поблагодарил членов Палаты представителей и Сенат США, а также лидеров Конгресса за поддержку законопроекта.
«России нужно заканчивать эту свою войну», — подчеркнул Зеленский.
Санкции против России
Напомним, конгресс США одобрил новый пакет санкций против России, предусматривающий запрет на въезд в США для Владимира Путина и ряда российских военных чиновников, а также заморозку их активов. Ограничения также направлены против российского «теневого флота» и банков, а президент США Дональд Трамп может получить полномочия вводить пошлины до 500% на российский импорт и до 100% для товаров из Китая и Индии. Законопроект, названный в честь сенатора Линдси Грэма, Трамп пообещал подписать.
Палата представителей Конгресса США окончательно одобрила законопроект о новых санкциях против России и Ирана, предусматривающий, в частности, ограничения в отношении российских чиновников, банков и «теневого флота». Документ также дает президенту США Дональду Трампу полномочия вводить пошлины до 100% против стран, покупающих российские энергоресурсы или помогающих Москве обходить санкции.