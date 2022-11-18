Зеленский назвал условие, которое заставит Россию искать путь окончания войны

Если небо над Украиной будет полностью защищено, это заставит Россию прекратить обстрелы инфраструктуры и искать пути окончания войны.

Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский.

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Он заявил, что украинские власти неоднократно повторяли западным партнерам, что только полная защита неба над Украиной будет побуждать Россию прекратить войну.

"Не к той пропаганде, которая сейчас звучит из Кремля о якобы готовности к переговорам, чтобы выиграть немного времени и собраться с силами для новых ударов, а к настоящему миру", – подчеркнул президент.

Напомним, ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен объяснил, зачем Путин терроризирует украинцев ударами по энергетике.

Также мы информировали, что глава МИД Чехии Ян Липавски призвал страны Запада не навязывать Украине свои условия прекращения войны.

Новости ТСН 19:30 за 17 ноября 2022 года | Новости Украины

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