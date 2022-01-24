Зеленский назвал условие окончания COVID-пандемии в Украине уже в 2022 году

Зеленский назвал условие окончания COVID-пандемии в Украине уже в 2022 году

Президент призывает прививаться от коронавируса.

Президент Владимир Зеленский призвал украинцев вакцинироваться от коронавируса, а "не рисковать, доверяя разным сплетням или слухам".

Об этом он сказал в своем видеообращении, которое опубликовано 24 января.

"Здоровье каждого из вас бесценно. Вакцинация доказала свою эффективность и безальтернативность сейчас во всем мире. Не нужно рисковать доверяя разным сплетням или слухам. Уже сегодня со стороны ВОЗ и других медиков и ученых осторожны, но оптимистичные прогнозы, что после нынешнего всплеска пандемия пойдет на спад и в таких масштабах больше не вернется", — подчеркнул президент.

Он выразил надежду, что 2022 год станет последним для COVID-пандемии. "Для этого нужен высокий уровень охвата прививок. Мы должны быть вакцинированы, чтобы быть здоровыми. Это – безальтернативно. Желаю всем 36 и 6", — говорит президент.

Зеленский обратился к украинцам после заседания СНБО

Как сообщалось, пандемия COVID-19 в Европе временно, на несколько недель или месяцев, пойдет на убыль после того, как многие переболеют коронавирусом штамма "Омикрон". Снижение показателей заболеваемости произойдет благодаря коллективному иммунитету, а также вакцинации, считают в ВОЗ. "Омикрон" к марту может заразить до 60% европейцев.

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