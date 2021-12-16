Зеленский назвал условие, при котором можно будет забыть о карантине в Украине

Президент говорит, что ни один человек не может терпеть усталость долго.
Президент Владимир Зеленский считает, что забыть о карантине, введенном из-за коронавируса, удастся только после вакцинации абсолютного большинства граждан. Поэтому продолжение кампании по вакцинации является одной из задач президента на 2022 год.
Об этом глава государства написал в колонке для спецпроекта НВ и The Economist "Мир впереди 2022".
"Ни один человек не может и не должен терпеть усталость долго. Это путь к выгоранию, унынию и потере надежды. Поэтому государство обязано предлагать решения, способные уберечь общество от таких ощущений. С этой точки зрения 2022 год решающий для Украины... Только полный курс вакцинации для абсолютного большинства людей станет предпосылкой для того, чтобы забыть о карантине", — высказался Зеленский.
Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Киевская, Житомирская, Сумская и Черкасская области могут выйти из "красной" зоны. Это будет инициировать Минздрав.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.
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