Зеленский назвал условие, при котором Путин не сможет продолжать войну

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Диктатор РФ Владимир Путин не желает завершать войну. Вопрос, может ли он ее продолжать, зависит от наших партнеров, в частности от санкционного и дипломатического давления.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов.

Он прокомментировал заявления американских коллег о том, что Путин готов к окончанию войны. И публично, и не публично.

Реклама

Мы поддерживаем инициативы американцев. Мы не согласны со всеми чертами тех или иных будущих договоренностей, вы об этом знаете. У нас есть некоторые разногласия по территориальному вопросу, финансированию… Но я не думаю, что экономика Путина способна продолжать войну в тех объемах, которые были до этого, если санкции будут действовать», — заключил он.

Зеленский предполагает, что если РФ сейчас будет тормозить дипломатическую волну, США будут давить на россиян больше.

Ранее Зеленский прокомментировал сдвиги в переговорах с США по гарантиям безопасности. Да, Киев получил проект документа. Детали по вооружению стороны договорились не раскрывать публично до финализации соответствующего документа.

«Гарантии должны включать пункт, похожий на пятую статью НАТО, а также содержать четкое понимание того, как партнеры будут реагировать в случае повторной агрессии России. Детали по вооружению стороны договорились пока не раскрывать публично — до финализации соответствующего документа», — сказал он.