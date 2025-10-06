Зеленский назвал условие, при котором Россия останется без ракет и дронов

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что для существенного уменьшения российской угрозы необходимо блокирование схем поставки критических компонентов, используемых для производства российских ракет и дронов.

Об этом он рассказал в своих соцсетях.

По словам Зеленского, российская угроза станет значительно меньше, если «соответствующие страны перекроют позорные схемы снабжения.

«Путин не умеет воевать без террора… Не было бы в России ни одной ракеты и большинства дронов, а соответственно и существенного ущерба нашей энергетике, если бы Россия не могла покупать или каким-либо иным образом завозить компоненты западного производства именно для ракет и „шахедов“», — заявил президент.

Он подчеркнул, что проблема касается не только западных стран, но и других мировых игроков: Россия получает компоненты и станки из Южной Кореи, Японии, Китая и Тайваня. Зеленский подчеркнул, что объемы поставок колоссальны:

«Это не тот или иной десяток компонентов, это сотни, сотни тысяч компонентов, чисто коммерческие поставки».

Президент подытожил, что именно эти коммерческие поставки позволяют россиянам терроризировать Украину и вести себя подло. Он призвал к действиям, подчеркнув, что мир имеет силу остановить террор — любой террор. И Россия не исключение.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что из-за шатдауна в США (приостановка делать правительства) есть определенные вызовы, но поставки оружия Украине не заблокированы.

Также Владимир Зеленский сегодня, 6 октября, провел энергетическую Ставку, на которой обсудили защиту энергообъектов и усиление ПВО.