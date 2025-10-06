- Дата публикации
Зеленский назвал условие, при котором Россия останется без ракет и дронов
Зеленский требует перекрыть «позорные схемы» коммерческого снабжения, поддерживающего ракетный арсенал РФ.
Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что для существенного уменьшения российской угрозы необходимо блокирование схем поставки критических компонентов, используемых для производства российских ракет и дронов.
Об этом он рассказал в своих соцсетях.
По словам Зеленского, российская угроза станет значительно меньше, если «соответствующие страны перекроют позорные схемы снабжения.
«Путин не умеет воевать без террора… Не было бы в России ни одной ракеты и большинства дронов, а соответственно и существенного ущерба нашей энергетике, если бы Россия не могла покупать или каким-либо иным образом завозить компоненты западного производства именно для ракет и „шахедов“», — заявил президент.
Он подчеркнул, что проблема касается не только западных стран, но и других мировых игроков: Россия получает компоненты и станки из Южной Кореи, Японии, Китая и Тайваня. Зеленский подчеркнул, что объемы поставок колоссальны:
«Это не тот или иной десяток компонентов, это сотни, сотни тысяч компонентов, чисто коммерческие поставки».
Президент подытожил, что именно эти коммерческие поставки позволяют россиянам терроризировать Украину и вести себя подло. Он призвал к действиям, подчеркнув, что мир имеет силу остановить террор — любой террор. И Россия не исключение.
Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что из-за шатдауна в США (приостановка делать правительства) есть определенные вызовы, но поставки оружия Украине не заблокированы.
Также Владимир Зеленский сегодня, 6 октября, провел энергетическую Ставку, на которой обсудили защиту энергообъектов и усиление ПВО.