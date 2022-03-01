Зеленский назвал условие, при котором Украина готова снова сесть за стол переговоров с РФ

Президент не видит контретных результатов вчерашних переговоров на украинско-белорусской границе.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что для следующего диалога Россия должна прекратить огонь.

Об этом он сказал в интервью иностранному изданию 1 марта.

"Прежде всего, нужно сделать хотя бы намеки на то, что будет полностью прекращен огонь. Ты не можешь сесть за стол переговоров, когда летают самолеты и идет бомбардировка. У тебя совсем другие позиции. Ты хочешь просто давить. Ты не хочешь договариваться. "Ты не о диалоге. Я считаю, что нужно хотя бы прекратить бомбардировку людей и после этого сесть за стол переговоров ", — сказал Зеленский, комментируя первый раунд переговоров Украины и РФ.