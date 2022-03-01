Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВійнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Зеленский назвал условие, при котором Украина готова снова сесть за стол переговоров с РФ

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber

Президент не видит контретных результатов вчерашних переговоров на украинско-белорусской границе.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что для следующего диалога Россия должна прекратить огонь.

Об этом он сказал в интервью иностранному изданию 1 марта.

"Прежде всего, нужно сделать хотя бы намеки на то, что будет полностью прекращен огонь. Ты не можешь сесть за стол переговоров, когда летают самолеты и идет бомбардировка. У тебя совсем другие позиции. Ты хочешь просто давить. Ты не хочешь договариваться. "Ты не о диалоге. Я считаю, что нужно хотя бы прекратить бомбардировку людей и после этого сесть за стол переговоров ", — сказал Зеленский, комментируя первый раунд переговоров Украины и РФ.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

Следующая публикация