Зеленский назвал условие, при котором украинцы будут возвращаться домой

Украинские власти не будут давить на граждан, выехавших за границу из-за войны.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции на Закарпатье.

"Часть украинцев вернется, ведь существующие выплаты и соцподдержка за границей закончится, и это факт", — сказал Зеленский.

По словам президента, лидеры стран хотят оставить в своих государствах только тех украинцев, которые работают.

"В Германии с 1,1 млн минимум 300 тысяч не работают, даже не пытаются", — сказал он.

Ранее сообщалось, что рабочей силы в Украине уже сейчас не хватает. После войны эта нехватка может быть катастрофической, поэтому придется приглашать мигрантов из других стран.

По данным ООН, за границей находится более 6,5 миллиона украинцев. Это те беженцы, которые уехали из-за вторжения России. Треть из них – это люди до 18 лет.

Кроме того, мы ранее информировали, что Чехия не поддерживает украинцев призывного возраста, которые пытаются избежать военного призыва.

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