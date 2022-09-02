Зеленский назвал условия для начала переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ключевые вопросы, которые могут открыть переговорный путь между Россией и Украиной.

По словам главы государства, прежде всего, Москва должна прекратить решать вопросы войной и убийствами.

Об этом Зеленский заявил во время выступления на экономическом форуме "Амброзетти".

"Ключевой вопрос заключается в том, существует ли сегодня момент переговоров. Его сегодня не существует, и не существовало долгие годы до этого. Агрессия России началась не вчера, война идет 8 лет. Поэтому должно проявиться желание России решать вопрос не войной и не убийствами. Пока она хочет решать все силой", — заявил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что Москва должна остановить попытки захватить украинские территории. Второй важный пункт – это желание мира. Большинство стран в Европе поддерживают Украину, но необходимо объединенное желание.

Третье – это желание российского общества закончить войну. Россияне должны чувствовать, что виноваты в этой войне, в своем выборе, виноваты в умолчании. По словам Зеленского, гражданам РФ нужно отдавать себе отчет, что нет другой альтернативы той, когда российские войска выйдут из чужой земли.

Напомним, ранее стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет провести совместную встречу с Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным в Турции.

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