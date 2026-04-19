Зеленский назвал условия для нового масштабного наступления РФ: что для него нужно

Зеленский предупредил о возможном ударе РФ по странам Балтии / © Associated Press

Для того чтобы Россия могла пойти в большое наступление на фронте, ей придется провести мобилизацию.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в эфире телемарафона.

«Для чего делать мобилизацию такую большую? Вариант А — для того, чтобы повторить наступление, большое наступление на Украину. Вариант Б — для того, чтобы меньше затрат и меньше усилий. И сделать параллельное наступление туда, где можно ограничиваться меньшим количеством боевых сил», — сказал он.

Глава государства не исключает, что таким местом, где нужно меньше войск, станут страны Балтии.

«Почему? Потому что то или иное государство, например Балтии, не готово к сильному противостоянию. Из-за того, что они маленькие, а не потому, что они не смелые, а русские смелые», — сказал Зеленский.

По его мнению, у россиян есть план провести мобилизацию, и именно для того в РФ блокируют интернет, чтобы избежать бунтов. А куда уж Путин вздумает наступать — Зеленский считает, что у врага есть несколько вариантов.

«И здесь вопрос, он (Путин — ред.) смотрит, а что происходит со странами НАТО. И думаю, что выбор именно из-за этого. Будут ли они подключаться или не будут», — заметил Зеленский.

Он призвал страны НАТО объединяться и отвечать на агрессию РФ.

«У стран НАТО нет выхода. Иначе не будет НАТО. Им необходимо объединяться и отвечать на то, что может сделать Путин. А иначе не будет у них союза просто больше», — заявил глава государства.

Ранее Владимир Зеленский назвал два «непопулярных решения», к которым Кремль готовит россиян, вводя тотальную цензуру. Также он предупредил, что весна-лето 2026 будут ключевыми и чрезвычайно сложными для Украины — как на фронте, так и на дипломатической арене.