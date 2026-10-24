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- Украина
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Зеленский назвал условия окончания войны, блекаут в оккупированном Крыму: главные новости ночи 24 октября 2026 года
ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 24 октября 2026 года:
Зеленский готов заморозить войну по линии фронта, но назвал условие, на которое Украина не пойдет читать дальше –>
«Видимо, стоит сделать это немедленно»: Трамп заговорил о новом способе остановить войну в Украине Читать далее –>
Оккупированный Крым погрузился в полный блекаут после атаки дронов Читать дальше –>
«Нет, Илоне»: Сикорский резко ответил Маску на упреки об «отмывании» денег в Украине Читать далее –>
Ночью российские захватчики атаковали Украину ударными беспилотниками .
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