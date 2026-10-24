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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
2577
Время на прочтение
1 мин

Зеленский назвал условия окончания войны, блекаут в оккупированном Крыму: главные новости ночи 24 октября 2026 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Дональд Трамп, Владимир Зеленский и Путин

Дональд Трамп, Владимир Зеленский и Путин / © ТСН.ua

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 24 октября 2026 года:

  • Зеленский готов заморозить войну по линии фронта, но назвал условие, на которое Украина не пойдет читать дальше –>

  • «Видимо, стоит сделать это немедленно»: Трамп заговорил о новом способе остановить войну в Украине Читать далее –>

  • Оккупированный Крым погрузился в полный блекаут после атаки дронов Читать дальше –>

  • «Нет, Илоне»: Сикорский резко ответил Маску на упреки об «отмывании» денег в Украине Читать далее –>

  • Ночью российские захватчики атаковали Украину ударными беспилотниками .

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