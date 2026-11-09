ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
532
Время на прочтение
2 мин

Зеленский назвал срочные законопроекты недели: среди них инициативы по СБУ и ОЭСР

Владимир Зеленский подал в Совет законопроект о декларировании в СБУ.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Зеленский назвал срочные законопроекты недели: среди них инициативы по СБУ и ОЭСР

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект о возвращении обязательного декларирования для сотрудников Службы безопасности Украины. Документ должен стать частью антикоррупционной повестки парламента.

Об этом глава государства сообщил в своем обращении 9 ноября, комментируя работу Верховной Рады на этой неделе.

По словам Зеленского, депутаты должны рассмотреть ряд важных законодательных инициатив, касающихся европейской интеграции, финансирования Украины и борьбы с коррупцией.

«Эта неделя в Украине — пленарная. На повестке дня важны законопроекты, которые имеют значение для европейской интеграции Украины, для финансирования нашего государства и для борьбы с коррупцией», — заявил президент.

Зеленский также упомянул о собственном законопроекте, касающемся присоединения Украины к Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

«Это группа наиболее сильных экономически и социально стран, и Украине нужно быть партнером именно с такими государствами и иметь именно такие принципы», — пояснил глава государства.

Президент также призвал народных депутатов поддержать законодательные инициативы, вынесенные на повестку дня этой недели.

«Я прошу парламентариев быть результативными и поддержать существующие на эту неделю законопроекты», — подчеркнул Зеленский.

Изменения правил для СБУ: что известно

Напомним, ранее в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, изменяющий правила назначения и увольнения главы СБУ и усиливающий контроль за назначением руководства спецслужбы для того, чтобы привести законодательство в соответствие с Конституцией Украины.

Также президент Владимир Зеленский анонсировал новые кадровые решения в СБУ. Зеленский заявил о предстоящих кадровых решениях в Службе безопасности Украины на фоне скандальных событий на этой неделе. Речь идет о разоблачении преступной организации в рамках операции «Карфаген».

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie