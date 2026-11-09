Зеленский назвал срочные законопроекты недели: среди них инициативы по СБУ и ОЭСР

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект о возвращении обязательного декларирования для сотрудников Службы безопасности Украины. Документ должен стать частью антикоррупционной повестки парламента.

Об этом глава государства сообщил в своем обращении 9 ноября, комментируя работу Верховной Рады на этой неделе.

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По словам Зеленского, депутаты должны рассмотреть ряд важных законодательных инициатив, касающихся европейской интеграции, финансирования Украины и борьбы с коррупцией.

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«Эта неделя в Украине — пленарная. На повестке дня важны законопроекты, которые имеют значение для европейской интеграции Украины, для финансирования нашего государства и для борьбы с коррупцией», — заявил президент.

Зеленский также упомянул о собственном законопроекте, касающемся присоединения Украины к Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

«Это группа наиболее сильных экономически и социально стран, и Украине нужно быть партнером именно с такими государствами и иметь именно такие принципы», — пояснил глава государства.

Президент также призвал народных депутатов поддержать законодательные инициативы, вынесенные на повестку дня этой недели.

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«Я прошу парламентариев быть результативными и поддержать существующие на эту неделю законопроекты», — подчеркнул Зеленский.

Изменения правил для СБУ: что известно

Напомним, ранее в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, изменяющий правила назначения и увольнения главы СБУ и усиливающий контроль за назначением руководства спецслужбы для того, чтобы привести законодательство в соответствие с Конституцией Украины.

Также президент Владимир Зеленский анонсировал новые кадровые решения в СБУ. Зеленский заявил о предстоящих кадровых решениях в Службе безопасности Украины на фоне скандальных событий на этой неделе. Речь идет о разоблачении преступной организации в рамках операции «Карфаген».

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