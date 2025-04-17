Зеленский назвал версию, почему напали на журналиста Макарова

Журналист Юрий Макаров / © УНІАН

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Одна из версий нападения на известного украинского журналиста Юрия Макарова — его профессиональная деятельность, в частности, освещение войны РФ против нашего государства

Об этом сообщил Владимир Зеленский во время своего брифинга сегодня, 17 апреля.

«Мне докладывал министр внутренних дел Игорь Клименко о нападении на журналиста Юрия Макарова. Слава богу, пан Макаров остался жив. Нож (которым нападавший нанес удар — Ред.) остался на месте преступления. Работают следственные группы. Одна из версий — это произошло из-за его профессиональной деятельности, освещения российской войны против Украины», — говорит глава государства.

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Зеленский анонсировал, что МВД и Нацполиция предоставят более подробную информацию на эту тему.

Напомним, что вчера, 16 апреля, на известного украинского журналиста Юрия Макарова было совершено нападение. В полиции рассказали подробности преступления.

Журналиста госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Позже в "Суспільном" сообщили, что Юрий Макаров после совершенного на него нападения и ножевого ранения уже чувствует себя лучше.