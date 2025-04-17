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Зеленский назвал версию, почему напали на журналиста Макарова
Зеленский заявил, что, вероятно, на журналиста Макарова напали из-за его активной проукраинской позиции.
Одна из версий нападения на известного украинского журналиста Юрия Макарова — его профессиональная деятельность, в частности, освещение войны РФ против нашего государства
Об этом сообщил Владимир Зеленский во время своего брифинга сегодня, 17 апреля.
«Мне докладывал министр внутренних дел Игорь Клименко о нападении на журналиста Юрия Макарова. Слава богу, пан Макаров остался жив. Нож (которым нападавший нанес удар — Ред.) остался на месте преступления. Работают следственные группы. Одна из версий — это произошло из-за его профессиональной деятельности, освещения российской войны против Украины», — говорит глава государства.
Зеленский анонсировал, что МВД и Нацполиция предоставят более подробную информацию на эту тему.
Напомним, что вчера, 16 апреля, на известного украинского журналиста Юрия Макарова было совершено нападение. В полиции рассказали подробности преступления.
Журналиста госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Позже в "Суспільном" сообщили, что Юрий Макаров после совершенного на него нападения и ножевого ранения уже чувствует себя лучше.