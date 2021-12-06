Зеленский назвал вооружение, которое пополнит украинскую армию

В ВСУ поступит около ста единиц военной техники.

В понедельник, 6 декабря, президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Харькове по случаю 30-летия Вооруженных сил Украины (ВСУ), перечислил новую военную технику, которую получила украинская армия.

Об этом сообщили на официальной странице главы государства.

"Сегодня здесь и в других регионах Украины Вооруженным Силам Украины будут переданы около сотни единиц вооружения и военной техники", — сообщил Зеленский.

В частности, армейские подразделения в Харькове получили сертификата на бронированные автомобили "Козак-2М1", танки Т-64, бронетранспортеры БТР-4. В селе Приозерное Житомирской области состоялась передача сертификатов на модернизированный самолет Су-27 с повышенными боевыми характеристиками, учебно-боевой самолет L-39, вертолет Ми-8 и дооборудованный по стандартам НАТО военно-транспортный самолет Ан-26.

В Краматорске командующий Операцией объединенных сил, генерал-лейтенант Александр Павлюк передал военным сертификаты на 34 бронированных автомобиля "Козак-2М1".

Военным в Киеве были переданы сертификаты на 13 легкобронированных автомобилей Hummer, предоставленных США в пределах материально-технической помощи. Еще 15 сертификатов на подобные автомобили передали во Львове.

В Одессе состоялась церемония включения в состав Военно-Морских сил патрульных катеров "Айленд" и передача сертификатов на катера этого типа и автомобили Hummer.

Зеленский рассказал о сотрудничестве Украины с другими государствами в военно-технической сфере. Он отметил, что с Британией подписано соглашение о создании ракетных катеров, военно-морских баз, а также поставках противоминных судов. Киев сотрудничает с Анкарой в сфере производства ударных беспилотников. Начался совместный космический проект с Канадой по созданию космодрома для ракеты-носителя "Циклон" украинского производства.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины бойцу "Правого сектора" Дмитрию Коцюбайлу, чем приравнял добровольцев к военнослужащим регулярной армии.

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