Зеленский не поедет на конференцию в Польшу: в правительстве рассказали, кто возглавит делегацию

Владимир Зеленский. / © Associated Press

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Руководитель Кабмина Юлия Свириденко возглавит украинскую делегацию на конференции по восстановлению Украины, которая состоится в польском Гданьске.

Об этом заявила премьер-министр.

В состав команды на URC-2026 войдут представители бизнеса и общин, руководители государственных компаний, члены правительства и парламентарии.

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«Перед командой стоит четкая задача — добиться конкретных договоренностей, которые сработают на обороноспособность и устойчивость Украины, расширят экономическое сотрудничество с партнерами. Украина настроена на конструктивное и взаимовыгодное партнерство в интересах общей европейской безопасности, экономического развития и долгосрочного процветания», — подчеркнула премьер.

По ее словам, ожидается подписание ряда важных соглашений с международными партнерами. В частности, по укреплению энергетики Украины.

Как сообщалось, президента Польши Кароля Навроцкого не пригласили на конференцию по восстановлению Украины. Представитель польского правительства Адам Шлапка подчеркнул, что это мероприятие правительственного уровня. Именно поэтому в нем не должны принимать участие президенты стран.

Дата публикации 20:07, 22.06.26 Количество просмотров 124 Поляки выразили протест Навроцкому и приняли сторону Зеленского?! Главные международные новости

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