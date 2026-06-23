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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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1176
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Зеленский не поедет на конференцию в Польшу: в правительстве рассказали, кто возглавит делегацию

Зеленский не будет участвовать в конференции в Гданьске.

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Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. / © Associated Press

Руководитель Кабмина Юлия Свириденко возглавит украинскую делегацию на конференции по восстановлению Украины, которая состоится в польском Гданьске.

Об этом заявила премьер-министр.

В состав команды на URC-2026 войдут представители бизнеса и общин, руководители государственных компаний, члены правительства и парламентарии.

«Перед командой стоит четкая задача — добиться конкретных договоренностей, которые сработают на обороноспособность и устойчивость Украины, расширят экономическое сотрудничество с партнерами. Украина настроена на конструктивное и взаимовыгодное партнерство в интересах общей европейской безопасности, экономического развития и долгосрочного процветания», — подчеркнула премьер.

По ее словам, ожидается подписание ряда важных соглашений с международными партнерами. В частности, по укреплению энергетики Украины.

Как сообщалось, президента Польши Кароля Навроцкого не пригласили на конференцию по восстановлению Украины. Представитель польского правительства Адам Шлапка подчеркнул, что это мероприятие правительственного уровня. Именно поэтому в нем не должны принимать участие президенты стран.

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Дата публикации
Количество просмотров
1176
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