Зеленский не представит в Раде кандидатов на должности глав Минобороны и МИД: кто будет докладывать

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Владимир Зеленский не будет представлять лично кандидатуру на должность министра обороны во время пленарного заседания Верховной Рады.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, обнародовав соответствующий документ.

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По его информации, докладывать по этому кадровому решению в парламенте уполномочили представительницу главы государства Галину Михайлюк.

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Ярослав Железняк обратил внимание на изменение привычной процедуры, отметив, что президент лично не будет представлять и кандидатуру главы Министерства иностранных дел, хотя раньше во время назначений руководителей этих ведомств глава государства выступал в Раде лично.

Скриншот документа / © Ярослав Железняк / Facebook

Назначение новых министров обороны и МИД — последние новости

Напомним, Владимир Зеленский подал в Верховную Раду кандидатуры Евгения Хмары на должность министра обороны и Андрея Сибиги — на главу МИД. Эту информацию подтвердил глава парламента Руслан Стефанчук. Депутаты рассмотрят эти назначения в ближайшее время по стандартной процедуре.

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский планировал внести в Раду кандидатуры Евгения Хмары и Андрея Сибиги на должности министров обороны и иностранных дел.

Поэтому 18 августа нардепы не голосовали за руководителей этих ведомств после перерыва в заседании. Голосование не состоялось из-за того, что президент на тот момент еще не внес соответствующие представления в Раду.

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