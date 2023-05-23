Зеленский не встретился с президентом Бразилии: в ОП рассказали о причине

Сам Лула да Силва говорит, что Зеленский "опоздал".

Президент Украины Владимир Зеленский не смог провести переговоры с главой Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой. Причиной стали разные графики.

Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква.

“Ничего с президентом Бразилии не произошло. У дипломатии есть такое понятие, как несовпадение графиков. Вот это и случилось. Учитывая, что президент Украины находился в Японии меньше суток, не знаю, сколько времени находился президент Бразилии, но, безусловно, и президент Украины хотел встретиться. Очевидно, и президент Бразилии намеревался. Не вышло. Не встретились”, — отметил Игорь Жовква.

По его словам, в будущем может появиться напоминание встречи на международных площадках, поскольку Бразилия действительно видит то, что происходит в Украине.

"Если эта страна выдвигает соответствующие мирные предложения, она должна понимать, что эти предложения должны ложиться в основу или быть частью украинского плана, украинской формулы мира", — подчеркнул замглавы ОП.

В то же время сам Лула да Силва заявил, что не встретился с Зеленским на саммите в Японии, потому что он якобы "опоздал и не пришел".

"У меня была двусторонняя встреча с Украиной здесь, в этой комнате, в 15:15. Мы ждали и получили информацию, что он опаздывает. Зеленский не явился… Очевидно, что у него были встречи, и он не смог прийти", – сказал Лула да Силва.

Напомним, что подсанкционный российский министр уехал в Саудовскую Аравию через несколько дней после визита Зеленского.

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