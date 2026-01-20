- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 704
- Время на прочтение
- 1 мин
Зеленский недоволен эффективностью сбития "Шахедов" и угрожает "выводами"
Зеленский отдельно выяснял с новым министром обороны Михаилом Федоровым, почему так мало избивают «Шахедов».
Президент Владимир Зеленский назвал неудовлетворительной работу Воздушных сил по ликвидации «Шахедов» и пригрозил соответствующими выводами.
Об этом глава государства сказал в своем традиционном вечернем видеообращении за 20 января.
«Работа Воздушных сил по „Шахедам“ неудовлетворительная: есть перехватчики, много сил задействовано — мобильные огневые группы, F-16 есть, и организация работы Воздушных сил должна быть другой», — заявил президент.
Зеленский заявил, что отдельно разобрал эту ситуацию с министром обороны Федоровым и пообещал, что «выводы будут».
Президент также рассказал, что провел селекторное совещание по ситуации в регионах. По его словам, самое сложное — в Киеве, потому что утром были попадания «шахедов» по объекту энергетики в области.
Напомним, что в Украине назначен человек, ответственный за убытие «Шахедов». Это Павел Елизаров, который стал заместителем командующего Воздушными силами.