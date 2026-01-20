ТСН в социальных сетях

Зеленский недоволен эффективностью сбития "Шахедов" и угрожает "выводами"

Зеленский отдельно выяснял с новым министром обороны Михаилом Федоровым, почему так мало избивают «Шахедов».

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Владимир Зеленский назвал неудовлетворительной работу Воздушных сил по ликвидации «Шахедов» и пригрозил соответствующими выводами.

Об этом глава государства сказал в своем традиционном вечернем видеообращении за 20 января.

«Работа Воздушных сил по „Шахедам“ неудовлетворительная: есть перехватчики, много сил задействовано — мобильные огневые группы, F-16 есть, и организация работы Воздушных сил должна быть другой», — заявил президент.

Зеленский заявил, что отдельно разобрал эту ситуацию с министром обороны Федоровым и пообещал, что «выводы будут».

Президент также рассказал, что провел селекторное совещание по ситуации в регионах. По его словам, самое сложное — в Киеве, потому что утром были попадания «шахедов» по объекту энергетики в области.

Напомним, что в Украине назначен человек, ответственный за убытие «Шахедов». Это Павел Елизаров, который стал заместителем командующего Воздушными силами.

