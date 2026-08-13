Зеленский недоволен работой Андрея Пышного, в Нацбанке назревают изменения - Bloomberg

Глава НБУ Андрей Пышный

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Напряжение между Офисом президента и Национальным банком Украины продолжает расти из-за жестких требований международных кредиторов. Президент Владимир Зеленский разочарован тем, что Андрей Пышный вроде бы больше отстаивает интересы Международного валютного фонда, чем потребности украинской экономики в состоянии войны.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на собственные анонимные источники в украинских властях.

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Недовольство из-за политики МВФ и налогов

По данным издания, МВФ изрядно раздражает украинского президента своими требованиями по непопулярным экономическим шагам в обмен на жизненно необходимые кредиты. На фоне этого расположение Андрея Пышного к позиции вашингтонских партнеров стало главной причиной недовольства главы государства.

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Напряженность между Зеленским и МВФ начала расти еще прошлой зимой, когда фонд утвердил масштабную программу кредитования. Она требовала от правительства ключевых обязательств, в частности, резкого повышения налогов, что вызвало шквал критики как среди обычных украинцев, так и среди депутатов.

Тогда Зеленский не скрывал своего гнева из-за таких болезненных уступок кредиторам и обвинил в этом нескольких высокопоставленных должностных лиц, в частности министра финансов Сергея Марченко и бывшего вице-премьера Тараса Утко (которого уволили в прошлом месяце во время перестановок в правительстве). Впоследствии МВФ отложил часть своих требований, но во время последнего пересмотра программы упорно отметил необходимость сохранения полной независимости Нацбанка.

Подозрения в политических амбициях

Кроме экономических разногласий Зеленского серьезно раздражает чрезмерная публичность главы Нацбанка. В ОПУ считают, что активность Пышного в социальных сетях и постоянное афиширование встреч с западными донорами больше подходят политике, чем технократическому руководителю финансового регулятора.

Пышный действительно имеет серьезное политическое прошлое: в свое время он был заместителем секретаря СНБО во времена Виктора Ющенко и активно участвовал в Революции Достоинства в 2014 году. Его прежние связи с ушедшим в отставку в конце прошлого года экскерующим Офиса президента Андреем Ермаком из-за коррупционного расследования также добавляют ситуации напряженности.

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Кроме того, недовольство должностных лиц вызывает и жесткая монетарная политика НБУ. В прошлом месяце Нацбанк удивил рынки, неожиданно повысив учетную ставку впервые с марта прошлого года из-за стремительной инфляции, хотя раньше Пышный обещал держать ее на уровне 15% до второго квартала 2027 года. В самом Национальном банке категорически опровергают любые обвинения в неэффективности и уверяют, что кредитование экономики растет самыми быстрыми темпами за последние 17 лет.

«В течение четырех лет полномасштабной войны НБУ доказал свою эффективность по всем направлениям: обеспечение ценовой стабильности, поддержание стабильного валютного рынка и доверия к национальной валюте, а также бесперебойное функционирование банковской системы», — говорится в официальном заявлении Нацбанка.

Кто может заменить Андрея Пышного

Несмотря на откровенное недовольство, Владимир Зеленский пока не планирует увольнять Андрея Пышного. Во-первых, украинское законодательство надежно защищает руководителя НБУ, и для его отставки нужны очень веские юридические основания (срок Пышного истекает только в 2029 году). Во-вторых, президент просто не видит сильных кандидатов, которые могли бы перенять руководство регулятором в столь сложное время.

Однако кулуарные разговоры о возможных преемниках уже ведутся. По словам источников издания, глава пропрезидентской фракции в парламенте Давид Арахамия активно продвигает на этот пост нардепа Даниила Гетманцева. Еще одним потенциальным претендентом рассматривают первого замглавы НБУ Сергея Николаевчука.

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Ситуация усугубляется тем, что предшественник Пышного, Кирилл Шевченко, также покинул пост со скандалом. Он жаловался почти на два года безумного политического давления, а впоследствии уехал из страны из-за обвинений в хищении средств, назвав открытое дело политически мотивированным. Поэтому любые резкие кадровые движения в Нацбанке сегодня могут вызвать серьезную обеспокоенность среди западных партнеров Украины.

Напомним, парламентарии публично вызывают на ковер руководителя Национального банка страны Андрея Пышного. Вопросов к главе НБУ накопилось критически много, и эксперты уже даже прочат ему отставку. А поводом стал тот позорный факт, что фамилия Пышный фигурирует в самом крупном коррупционном скандале года.

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