Зеленский о 80-й годовщине депортации крымских татар: "Зло геноцида обновило форму и так же пошло против Украины"

Президент Украины Владимир Зеленский 18 мая – в 80-ю годовщину депортации крымских татар – заявил, что режим, совершавший преступления не был наказан, поэтому пренебрежение к человеческой жизни и государственное насилие, господствовавшие в прошлом веке, возродились в наше время.

Об этом он написал в Telegram.

"Восемьдесят лет назад было совершено одно из самых страшных преступлений против жизни людей: советские власти депортировали крымскотатарский народ. И детей, и взрослых – всех. Безжалостно. На чужую землю. Под аккомпанемент лжи. До сих пор неизвестно точное число погибших – по меньшей мере, свою треть крымскотатарский народ потерял от этой депортации. И вернуться домой люди смогли только спустя десятки лет. Но преступник не был наказан. Режим не был осужден. Пренебрежение к человеческой жизни и господствовавшее в прошлом веке государственное насилие возродились в наше время. Десять лет назад старое зло – зло геноцида – обновило форму, изменило идеологическое прикрытие, но не изменило своей сущности и мишеней и так же пошло против Украины, начав с Крыма", - подчеркнул президент.

Владимир Зеленский также отметил, что наша общая историческая обязанность – ответить на удары России устойчивостью наших людей, победой нашего государства над злом оккупации и справедливым наказанием за все российские преступления этой войны, начиная с 2014 года.

"Защищая сейчас Украину, наших людей и правду о том, что происходило на нашей земле, мы чтим память всех, чья жизнь была уничтожена, и утверждаем силу человечности – силу для следующих поколений", - резюмировал глава государства.

Напомним, Зеленский дал интервью изданию AFP – ключевые заявления президента.

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