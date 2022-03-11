Зеленский о гуманитарной катастрофе в Украине: Россия должна ежедневно платить за эту страшную войну

Зеленский о гуманитарной катастрофе в Украине: Россия должна ежедневно платить за эту страшную войну

Глава государства подчеркнул, что предыдущих санкций против РФ, очевидно, недостаточно.

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении 11 марта заявил, что уже сегодня ожидает новых санкций против России, которая продолжает обстрел гражданских, что приводит к смерти и гуманитарной катастрофе.

"Из-за постоянных обстрелов в частях Сумской, Киевской и Донецкой областей нет электричества, тепла, газа и воды. Это гуманитарная катастрофа. Гуманитарная катастрофа – два слова, ставших полноценным синонимом других двух слов. Синонимом Российской Федерации.

Ночью оккупанты бомбили обувную фабрику, многоквартирный дом и детский сад в Днепре. За что? Как они угрожали русскому государству? Разрушали жилые дома в селах Сумской области. Продолжили истязать мариупольцев. Харьков. Обстреляли ракетами Луцк и Ивано-Франковск.

Если ЭТО продолжается, значит, санкционных пакетов против России НЕ достаточно. Я ожидаю уже сегодня новых санкционных решений наших партнеров.

Россия должна платить за эту ужасную войну. Платить ежедневно!", — подчеркнул Зеленский.

"Еще нужно время. Еще нужно терпение", - Владимир Зеленский обратился к украинцам

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