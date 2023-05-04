Зеленский о контрнаступлении ВСУ: готовимся и ожидаем кое-что от партнеров

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжает подготовку к контрнаступлению и ожидает поддержки от партнеров.

Украина верит в успех своего будущего контрнаступления, к которому идет подготовка.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции 4 мая в Нидерландах.

"Мы верим в успех нашего контрнаступления. Это очень важно. Мы делаем максимум. Не только наши военные, но и наше общество. Мы действительно готовимся к контрнаступлению и мы не думаем о том, что у нас может не быть успеха. У меня есть единственная цель. Я уверен, что результата мы достигнем. Я не могу сказать, что 100-процентный успех гарантирован, потому что никто этого не знает", — сказал Зеленский, отвечая на вопрос о возможных последствиях неудачного контрнаступления.

Глава государства добавил, что неправильно говорить об "успехе", теряя людей, ведь сегодня все потери для Украины очень болезненны.

"Даже если ты побеждаешь в определенных сферах, вы тоже проигрываете — теряете людей. И эти потери для нас очень болезненны. В любом случае мы пойдем вперед. Мы ожидаем кое-чего от наших партнеров", — сказал Зеленский.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников убежден, что успех украинского контрнаступления будет иметь большое значение для продолжения поддержки со стороны партнеров.

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