Зеленский о международных отношениях: "Нам нужны решения ради Украины"

Украине нужны победы на поле боя и международных отношениях. К новому политическому сезону нам нужно подготовиться.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

“Сейчас – важнейшие полгода. Через месяц в странах-партнерах начинается новый политический сезон. Он должен стать таким же проукраинским, как и в предыдущие политические сезоны. Пора подготовиться. Нам нужны решения для Украины. Нам нужны победы для Украины в поле боя и в международных отношениях, в нашей дипломатии. Именно об этом мы говорили сегодня на встрече с послами Украины. Каждый шаг украинской дипломатии каждый день украинских послов должны усиливать наше государство и давать Украине победы”, — отметил Владимир Зеленский.

Он также добавил, что нашему государству нужны победы, из которых будет состоять великая украинская победа в этой войне за свободу и независимость.

Напомним, что в польском МИД заявили о "не лучших отношениях" с Украиной.

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