Зеленский о переговорах с Путиным: "Разговор Украины и России точно будет, но мы не знаем, в каком формате"

Зеленский о переговорах с Путиным: "Разговор Украины и России точно будет, но мы не знаем, в каком формате"

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что разговор Украины и России точно будет, однако пока не понятно, в каком именно формате.

Глава государства отмечает, что цель переговоров постоянно меняется. Если бы Зеленский и Путин встретились сегодня, обязательно решался вопрос Мариуполя. Однако если встреча будет через два-три месяца, вопросы для переговоров могут быть уже другими.

Об этом Зеленский сказал во время интервью в эфире телемарафона "Единые новости".

"Цель меняется. Как и гибридная война, так и гибридный будет мир и гибридные встречи. Если бы мы встречались в самом начале, мы понимаем, в каком положении была Украина. Если мы будем встречаться сегодня, мы знаем, что оккупировано, а что деоккупировано". Если мы будем встречаться через два месяца, мы не знаем, в каком состоянии все будет", — сказал глава государства.

Зеленский отмечает, что сегодня на повестке дня по-прежнему остается вопрос обмена украинских пленных, деоккупация и мир.

"Вот и вся адженда (повестка дня — ред.), такова она и была сначала. Возможно, она была не столь конкретна, потому что не было конкретики в результатах текущей войны. Сегодня, когда есть та или иная конкретика, мы понимаем те или иные угрозы, риски, сколько людей там и здесь", – говорит президент.

По его словам, от Украины зависит многое, однако многое зависит и от России.

"Не говоря с ними, мы должны тогда просто констатировать тот результат, на котором мы находимся. Вот дошли сюда, ну стоим, ждем или стреляем. Завтра нас артиллерией накрыли, отступили, послезавтра пошли снова вперед", — пояснил Зеленский.

Он подчеркивает, что у Украины есть свои желания и цели. В частности, мы хотим возвращения территорий, хотим закончить эту войну.

"Но как это будет, когда это будет, зависит от времени, когда будет разговор с Путиным. Думаю, что разговор Украины и России будет точно. Мы не знаем, в каком формате: с посредниками, без посредников, в широком круге, на уровне президентов или двусторонний разговор", – говорит президент.

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