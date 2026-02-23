Зеленский о переговорах с РФ, мобилизации и выходе из Донбасса: главное из интервью президента для ВВС и AFP

Владимир Зеленский / © Associated Press

На фоне дефицита ПВО, сложностей с мобилизацией и усиленного давления России на фронте Украина предстала перед выбором между немедленной деоккупацией и сохранением жизней миллионов людей. Несмотря на нехватку ресурсов для перехода на контрактную армию и неравномерную помощь партнеров, украинские власти отвергают территориальные уступки, которые только дадут врагу паузу для новой агрессии.

О текущих вызовах, угрозе Третьей мировой и условиях настоящей победы Владимир Зеленский рассказал в интервью BBC и AFP.

ТСН.ua собрал все важные заявления президента Украины.

Вернет ли Украина под свой контроль все оккупированные территории

Президент заявил, что немедленное возвращение всех захваченных Россией земель невозможно из-за слишком высокой цены в человеческих ресурсах. По его словам, российская армия остается многочисленной, поэтому поспешные шаги приведут к катастрофическим потерям.

«Мы это сделаем. Это совершенно ясно. Это только вопрос времени. Сделать это сегодня значило бы потерять огромное количество людей — миллионов людей — потому что российская армия большая, и мы понимаем цену таких шагов. У вас не хватит людей, вы их потеряете. А что такое земля без людей? Честно говоря, ничего», — сказал Владимир Зеленский.

Почему Украина не может выйти из Донбасса

Владимир Зеленский отверг идею вывода ВСУ с подконтрольной части Донбасса, которую якобы предлагают США и РФ для прекращения огня. Он подчеркнул, что такой шаг стал бы признаком слабости и предательством граждан.

«Я вижу это по-другому. Я рассматриваю это не просто как территорию. Я вижу в этом отказ и ослабление наших позиций, отказ от сотен тысяч наших живущих там граждан… И я уверен, что такой шаг разделил бы наше общество», — пояснил президент.

Он добавил, что выход из Донбасса не остановит агрессора, а лишь даст российскому диктатору Владимиру Путину паузу на несколько лет для восстановления сил перед новым этапом войны.

Что будет победой в войне для Украины

Как отметил Зеленский, для Украины победа имеет комплексное значение, которое выходит за пределы сугубо территориальных вопросов. Ключевыми факторами является безопасность гражданского населения и сохранение суверенитета.

«Победа означает восстановление нормальной жизни для украинцев и прекращение убийств. Я считаю, что остановить сегодня и не допустить оккупации Украины — это победа для всего мира», — отметил президент.

Почему Путин не остановится только на Украине

Владимир Зеленский считает, что российский диктатор уже перешел к глобальному конфликту и только украинская оборона сдерживает его от дальнейшей экспансии в Европу.

«Я считаю, что Путин уже это (Третью мировую — ред.) начал. Вопрос в том, сколько территории он сможет захватить и как его остановить… Россия хочет навязать миру другой образ жизни и изменить жизнь, которую люди избрали для себя», — сказал он в интервью BBC.

Проблемы трехсторонней коммуникации и роль посредников

Владимир Зеленский критически оценил нынешний формат переговоров, где коммуникация между Киевом и Москвой является опосредованной. На данный момент сигналы проходят через Вашингтон: Путин озвучивает позицию Дональду Трампу, а Украина получает ее от американской стороны, передавая свои ответы по такой же цепочке. Президент подчеркнул, что хотя США помогают создавать атмосферу для диалога, такой дистанционный подход не позволяет понять реальные намерения врага.

«Мы завтра можем встретиться и понять, что вот война, а вот окончание», — отметил Зеленский, подчеркнув, что без прямого диалога на уровне лидеров невозможно достичь четкого обмена позициями.

Он также предостерег партнеров от восприятия войны как сугубо территориального торга: «Я раскритикую подход, по которому вопрос войны сводится к торгу относительно несколько тысяч квадратных километров».

О перспективах привлечения иностранных войск

Владимир Зеленский подтвердил интерес Украины к привлечению иностранных военных контингентов. Однако подтвердил отсутствие готовности партнеров к непосредственному участию в боях на передовой. По словам президента, Великобритания и Франция выразили готовность предоставить по одной бригаде, а сигналы о возможной поддержке поступают и от других государств.

«Нам не нужны польские войска во Львове, но ни одна страна пока не готова размещать свои войска непосредственно на первой линии обороны. Мы хотели бы видеть контингент поближе к фронту», — объяснил глава государства.

Он добавил, что присутствие иностранных военных ближе к зоне боевых действий могло бы стать важным сдерживающим фактором. Однако на данный момент международные партнеры ограничиваются лишь обсуждением такой возможности.

Какая ситуация с ПВО и может ли Украина закрыть небо?

Как сообщил Владимир Зеленский, самым сложным вопросом остается ПВО. Украина стремится получить не только готовые системы, но и лицензии на производство ракет и комплексов типа Patriot, однако партнеры пока не дают на это согласия.

«Как сделать так, чтобы Украина была сильнее в этой войне? Все ясно: закрыть небо. Если гражданские защищены, у нас прикрыта спина, люди работают, дети в школах, экономика работает, есть деньги, есть налоги, которые идут на фронт. Таким образом, мы усиливаем армию. Этого, к сожалению, пока нет. Нужны лицензии хотя бы на ракеты», — подчеркнул глава государства.

Президент поблагодарил Европу за финансирование закупок ПВО по программе PURL и в целом поддержку, однако указал на значительный дефицит ресурсов по сравнению с Россией. Он отметил, что помощь от разных стран поступает неравномерно, а некоторые государства даже блокируют процессы.

«Достаточно ли? По-разному. Есть государства, о которых можно сказать, что дают достаточно, потому что выделяют много средств как для одной страны. А есть те, кто дает очень мало. А есть еще и те, кто блокирует помощь. Этим странам достаточно было и ничего не делать, а они, наоборот, делают плохое. То есть достаточно ли финансирования? Нет. Но Европа в большинстве своем за Украину и помогает украинцам. Это правда», — отметил Зеленский.

О мобилизации в Украине

Украина рассматривает возможность перехода на контрактную армию по примеру агрессора, однако это требует значительных средств, которых пока нет.

«Когда мы говорим о людях, то здесь европейцы могут помочь, если мы переведем нашу армию — или когда мы переведем нашу армию — с мобилизации на контракты. То же, что делает Путин. Он платит каждому человеку деньги за контракт… Мы тоже хотим, но у нас недостаточно средств. Вот где европейцы могут помочь. Вот эту программу европейцы пока не финансируют», — подчеркнул президент.

