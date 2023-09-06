Зеленский – о подготовке энергосистемы к зиме: "Еще есть над чем работать"

Все, кто ответственен за подготовку энергосистемы к зиме, получили конкретные задачи по конкретным срокам выполнения, отметил Зеленский.

Глава государства Владимир Зеленский провел Ставку главнокомандующего. Главной темой была подготовка энергосистемы к зиме.

Об этом украинский президент сообщил на странице Телеграмм.

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Зеленский отметил, что заслушал доклады премьер-министра Шмыгаля, вице-премьера Кубракова, всего энергетического сектора, Госспецсвязи, Генштаба и областных военных администраций.

По итогам заседания Украины "еще есть над чем работать", подчеркнул глава государства.

"Комплексный план защиты объектов критической инфраструктуры от всего, что может придумать страна-террорист. Еще есть над чем работать. Все участники процесса получили конкретные задачи по конкретным срокам выполнения. К этой теме будет особое внимание", — написал он.

Напомним, в Минэнерго ответили сколько нужно времени, чтобы заменить в энергосистеме советское оборудование на европейское.

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