Зеленский о присоединении Украины к европейской сети: "Мы можем делать исторические вещи"

Отныне Украина может пользоваться перетоками электричества из Евросоюза.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина стала членом "энергетического Евросоюза". Это позволит украинскую электроэнергию транспортировать в Евросоюз и наоборот.

По словам президента, это историческое событие, к которому страна шла десятки лет.

"Мы уже доказали, что можем делать исторические вещи. Это не только наше сопротивление, не только оборона. Даже в такое время наибольшего испытание для Украины, мы смогли присоединиться к европейской энергосети. Теперь Украина может пользоваться перетоками электричества из Евросоюза. Мы шли к этому. десятки лет. Наконец-то это произошло", — сказал президент.

В свою очередь, Зеленский поблагодарил всех энергетиков, которые работали над тем, чтобы Украина стала членом "энергетического Евросоюза".

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