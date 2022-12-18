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Зеленский о Путине: Если захочет применить ядерное оружие – он его применит

Автор
Юлия ШевченкоЮлия Шевченко
Дата публикации
Просмотры
1047
Время на прочтение
1 мин
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Зеленский о Путине: Если захочет применить ядерное оружие – он его применит

Фото: president.gov.ua

Зеленский считает. что Путин может по желанию использовать ядерное оружие.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Путин может использовать ядерное оружие, если это так решит.

Об этом Зеленский рассказал в интервью французским телеканалам TF1 и LCI.

"Если Путин решил в какой-то момент применять ядерное оружие, это не зависит от того, хочет Зеленский забрать назад наш Крым, хочет общество поехать к себе на море. Путин, если хочет применить ядерное оружие – он его применит. Так же, как он обещал Макрону, Меркель, что не будет полномасштабного вторжения в Украину. Просто нельзя верить людям, которые что-то говорят, а действуют так, как они решили лично", — сказал Зеленский.

Напомним, что Зеленский сказал, что готов выйти на ринг с Путиным. Своим заявлением украинский президент унизил главу Кремля.

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Просмотры
1047
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