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Зеленский о Путине: загнанный зверь, боящийся потерять свою жизнь

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
345
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Зеленский о Путине: загнанный зверь, боящийся потерять свою жизнь

Владимир Зеленский назвал Путина слабым / Фото: Офис президента Украины

Зеленский назвал Путина слабым и заявил, что Россию нужно все сильнее изолировать от мира.

Российский диктатор Владимир Путин ведет себя как загнанный зверь, боящийся потерять жизнь. Именно поэтому он прибегает к угрозам.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью The Wall Street Journal.

По его совам, Путин слабый человек. Он до сих пор пытается показать какую-то силу, поэтому постоянно прибегает к запугиванию ядерным оружием.

"Загнанный зверь, он боится потерять свою жизнь. Он должен бояться силы мира. Он понимает эту силу. Если мы говорим об изоляции Российской Федерации – то надо делать это мощно... Очень серьезно к этому относиться", – сказал Зеленский.

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский заявил о готовности Вооруженных сил начать контрнаступление. Глава государства отметил, что украинская армия, к сожалению, получила не все вооружения и технику, которую хотела бы иметь для контрнаступления, но ждать больше нет времени, потому что это слишком дорого стоит украинским семьям.

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Дата публикации
Просмотры
345
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