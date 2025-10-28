Зеленский о решении относительно Труханова: "Абсолютно практический шаг"

Владимир Зеленский / © Associated Press

У СБУ достаточно доказательств, что у эксмера Одессы Геннадия Труханова есть гражданство РФ. Есть дополнительная информация по реестрам от Пограничной службы.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский.

«Сколько там паспортов, какие настоящие, поддельные, кто это делает — меня, честно говоря, не интересует. Есть ли стопроцентный факт, что он гражданин России? Мне СБУ и пограничники говорят „да“. На основании этих фактов и других документов может быть принято решение.

Зеленский уверяет: это не политический, а абсолютно практический шаг.

«И я считаю, что это сделано по закону и сделано справедливо. Потому что никто не знает, чего ожидать от русских и как они заинтересованы в Одессе. Как президент, я должен быть уверен, что люди, которые возглавляют власть там, точно будут защищать Одессу и точно ее защитят», — подчеркнул глава государства.

Именно такой выбор, добавил он, у него был с соответствующей кандидатурой.

Напомним, Зеленский лишил Труханова украинского гражданства.

Реакция со стороны Труханова была оперативной. Он настроен обжаловать решение президента.

Как отмечалось ранее, СБУ утверждает, что Труханов является гражданином РФ . Так, 15 декабря 2015 года, уже после начала агрессии РФ против Украины, Труханов получил загранпаспорт страны-оккупанта. Он выдан сроком на 10 лет и в настоящее время является действующим документом.