Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о состоянии фронта Харьковской области.

Об этом он сказал в интервью PAP.

По его словам, ситуация на поле боя сложная, ведь российские войска оказывают давление.

«Россиян все больше и больше, становится все труднее и труднее», — добавил он.

Зеленский поделился впечатлениями от недавней поездки в Купянск. Он подчеркнул, что, несмотря на близость линии фронта, город находится под полным контролем Вооруженных сил Украины.

По словам президента, россияне уничтожают деревню за селом, чтобы продвигаться вперед. Однако Украина не собирается жертвовать людьми.

«Мы будем делать все, чтобы сохранить жизнь наших солдат, потому что мы должны в первую очередь обладать вооруженной силой. Это совсем не значит, что мы готовы сдаться», — подчеркнул Зеленский.

Отдельное внимание в разговоре было уделено вопросу вооружения. Президент признал, что Украина столкнулась с серьезным дефицитом определенных видов ракет, в частности, для систем противовоздушной обороны. Он также упомянул о логистических сложностях и проблемах с энергоносителями.

Однако он подчеркнул, что «это не обвинения в сторону наших партнеров».

Напомним, Кремль пытается обесценить значение контратаки Сил обороны Украины в Купянске, распространяя заявления о якобы полном контроле над городом. По данным Института изучения войны (ISW), в самом Купянске остаются около 200 российских окупантов, а их логистическое обеспечение затруднено благодаря действиям ВСУ.

Российские государственные медиа и блоггеры пытаются создать ложное впечатление неизбежного прорыва, в то время как украинские войска продолжают удерживать позиции и осуществлять локальные продвижения на север, восток и центр города.

Информационные вбросы Кремля являются частью более широкой кампании давления на Украину и западных партнеров, однако реальная ситуация свидетельствует об активном сопротивлении и продвижении украинских сил.