Зеленский о Tomahawk, "Фламинго" и борьбе с Кабами: ключевые заявления президента о ходе войны

Президент Украины Владимир Зеленский

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о военных потребностях страны, эффективности отдельных видов вооружения и вызовах комплексной войны. Глава государства подчеркнул, что ни одна единица оружия сама по себе не станет «переломным моментом», но «Томагавки» и отечественные разработки могут быть ключевой составляющей успешных операций.

Об этом Зеленский сказал во время встречи с журналистами.

Tomahawk как элемент успеха

Президент подтвердил, что Украина работает над получением крылатых ракет «Томагавк» (Tomahawk) от США, рассматривая их как важный элемент в комплексных военных операциях.

Реклама

«Мы считаем, что это был бы успех для Украины, для этого нам нужны „Томагавки“ как одна из составляющих. Потому что есть цель и есть соответствующие характеристики у „Томагавков“», — заявил Зеленский, добавив, что показывал американцам операции, которые планируется провести с применением этих ракет вместе с Storm Shadow, SCALP и украинскими дронами.

Главный вызов: нейтрализация КАБов и вражеской ПВО

Зеленский отметил комплексный характер войны и потребность нейтрализации вражеской противовоздушной обороны для эффективного применения авиации над оккупированными территориями или РФ.

Противодействие КАБам: Чтобы российские самолеты не могли наносить удары управляемыми авиационными бомбами (КАБами) со 100+ километров, Украине нужны системы ПВО, которые не дадут вражеской авиации подняться.

Ракетный дефицит: Президент сообщил, что Украина не получает ракеты «воздух-воздух» с необходимой дальностью. В настоящее время идет работа с Францией по получению ракет МИСА с дальностью 80 километров.

«Шахеды» опаснее баллистики

Глава государства отметил, что дроны-камикадзе «Шахед» кое-где стали более опасными, чем баллистические ракеты.

«Мы сбиваем баллистическую ракету, по крайней мере, там, где у нас стоит Patriot. А чтобы сбить такое большое количество шахедов на такой высоте, нужно применять все», — пояснил он.

Реклама

Для борьбы с дронами привлекаются перехватчики, F-16 и вертолеты, хотя работа авиации сильно зависит от погодных условий. Президент добавил, что в ноябре планируется выйти на показатель 500–800 перехватчиков в сутки, однако требует подготовки большого количества операторов для мобильных групп.

Украинские разработки: «Фламинго» и «Рута»

Зеленский подтвердил боевое применение отечественных разработок, в частности Фламинго и Рута.

«Мы делаем все, чтобы в этом году мы попробовали не по одной, по две, по три, а серьезно попробовали… Уже неоднократные наши использования показали, что может быть действенный результат», — подытожил президент.

Напомним, Зеленский объяснил свои слова о «два-три года войны». Президент уточнил, что имел в виду.