- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 207
- Время на прочтение
- 2 мин
Зеленский о Tomahawk, "Фламинго" и борьбе с Кабами: ключевые заявления президента о ходе войны
Владимир Зеленский объяснил, почему авиация не может работать в полную силу, и назвал «Шахеды» опаснее баллистики.
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о военных потребностях страны, эффективности отдельных видов вооружения и вызовах комплексной войны. Глава государства подчеркнул, что ни одна единица оружия сама по себе не станет «переломным моментом», но «Томагавки» и отечественные разработки могут быть ключевой составляющей успешных операций.
Об этом Зеленский сказал во время встречи с журналистами.
Tomahawk как элемент успеха
Президент подтвердил, что Украина работает над получением крылатых ракет «Томагавк» (Tomahawk) от США, рассматривая их как важный элемент в комплексных военных операциях.
«Мы считаем, что это был бы успех для Украины, для этого нам нужны „Томагавки“ как одна из составляющих. Потому что есть цель и есть соответствующие характеристики у „Томагавков“», — заявил Зеленский, добавив, что показывал американцам операции, которые планируется провести с применением этих ракет вместе с Storm Shadow, SCALP и украинскими дронами.
Главный вызов: нейтрализация КАБов и вражеской ПВО
Зеленский отметил комплексный характер войны и потребность нейтрализации вражеской противовоздушной обороны для эффективного применения авиации над оккупированными территориями или РФ.
Противодействие КАБам: Чтобы российские самолеты не могли наносить удары управляемыми авиационными бомбами (КАБами) со 100+ километров, Украине нужны системы ПВО, которые не дадут вражеской авиации подняться.
Ракетный дефицит: Президент сообщил, что Украина не получает ракеты «воздух-воздух» с необходимой дальностью. В настоящее время идет работа с Францией по получению ракет МИСА с дальностью 80 километров.
«Шахеды» опаснее баллистики
Глава государства отметил, что дроны-камикадзе «Шахед» кое-где стали более опасными, чем баллистические ракеты.
«Мы сбиваем баллистическую ракету, по крайней мере, там, где у нас стоит Patriot. А чтобы сбить такое большое количество шахедов на такой высоте, нужно применять все», — пояснил он.
Для борьбы с дронами привлекаются перехватчики, F-16 и вертолеты, хотя работа авиации сильно зависит от погодных условий. Президент добавил, что в ноябре планируется выйти на показатель 500–800 перехватчиков в сутки, однако требует подготовки большого количества операторов для мобильных групп.
Украинские разработки: «Фламинго» и «Рута»
Зеленский подтвердил боевое применение отечественных разработок, в частности Фламинго и Рута.
«Мы делаем все, чтобы в этом году мы попробовали не по одной, по две, по три, а серьезно попробовали… Уже неоднократные наши использования показали, что может быть действенный результат», — подытожил президент.
