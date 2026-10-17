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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Зеленский о целях Путина: он стремится к нашему уничтожению

Владимир Зеленский заявил, что Путин стремится к полному уничтожению Украины и будет продолжать эскалацию и удары по инфраструктуре, поэтому мир должен принудить Кремль к прекращению огня.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Владимир Зеленский и Путин

Владимир Зеленский и Путин / © ТСН

Президент Украины Владимир Зеленский откровенно рассказал о дальнейших планах и целях российского диктатора Владимира Путина, отметив, что враг не собирается останавливаться и стремится к полному уничтожению нашего государства.

Отвечая на вопросы журналистов по поводу действий врага, глава государства подчеркнул, что угрозы Кремля по ударам по мостам и критической инфраструктуре — это уже не просто планы, а повседневная реальность, с которой борются наши силы ПВО.

Постоянные удары и последующая эскалация

По словам президента, российские войска будут продолжать блокировать портовую инфраструктуру в Черном море, наносить удары по объектам энергетики и водоснабжения.

«Они избивали, избивают и будут продолжать блокировать портовую инфраструктуру, наше Черное море. Они, к сожалению, избивали и бьют по энергетике и всему, что связано с водоснабжением. И мы это видим, понимаем и делаем все, чтобы защитить это. По мостам они уже бьют», — отметил Зеленский.

Президент призвал центральные и местные власти, а также военных действовать максимально собрано: «Меньше слов, больше защиты, больше шагов».

Главная цель Кремля и противодействие врагу

Зеленский подчеркнул, что Путин будет продолжать эскалацию, а любые проявления слабости со стороны Украины или международного сообщества будут только побуждать его к увеличению масштабов агрессии.

«Будем показывать слабость — он ничего не остановит, только увеличит и увеличит, и будет требовать, безусловно, капитуляции. Хотя скажу вам откровенно, он хочет нашего уничтожения. Ему и капитуляции мало, но ему и капитуляцию никто не отдаст и не отдаст наше государство», — подчеркнул Владимир Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что главная задача Украины сейчас максимально защищаться, отвечать на вражеские удары, объединять мир и принуждать Путина к переговорам и прекращению огня по гражданской и энергетической инфраструктуре.

Ранее Владимир Зеленский сообщил о том, что США и европейские партнеры работают над организацией трехсторонней встречи с Путиным, привлекая в качестве возможных площадок страны Ближнего Востока, Европу и саммит G20.

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