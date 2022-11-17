Зеленский о ударившей по Польше ракете: "Мы не знаем на 100% чья она"

Зеленский уверен, что территорию Польши атаковала российская ракета, однако до конца расследования об этом нельзя утверждать на все 100%.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никто пока точно не знает, чья ракета упала в Польше во время массированного обстрела Украины 15 ноября.
Об этом глава государства сказал в своем обращении к участникам Bloomberg New Economy Forum.
"Я не знаю, что случилось в этот раз, мы не знаем на 100%, я думаю, что мир тоже не знает на 100%. Но я уверен, что была российская ракета, и что мы использовали ракеты ПВО... Но мы должны быть справедливыми и честными, пока расследование не завершено, мы не можем говорить, какого типа была ракета, обломки которой упали на территории Польши", — сказал Зеленский.
Напомним, ранее Зеленский заявил о желании принять участие в совместном расследовании ракетного удара по Польше и увидеть доказательства польских коллег.
Ранее стало известно, что украинские военные сообщали США и союзникам о попытке перехватить российскую ракету вблизи удара в Польше.
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