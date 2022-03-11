Зеленский о войне с Россией: Путин хочет ввести в Украину сирийских наемников

Враг собирает по всей России резервистов и "срочников", говорит глава государства.
Это отечественная война с врагом, который на обращает внимания на тысячи своих убитых солдат и собирает по всей России “срочников”.
Об этом на брифинге рассказал президент Украины Владимир Зеленский.
“Враг собирает по всей России резервистов и “срочников”, чтобы кинуть их в ад этой войны. Враг придумал завозить наемников против наших людей: головорезов из Сирии — из страны, которую разрушали также, как оккупанты сейчас уничтожают наш Мариуполь, Харьков, Ахтырку, Чернигов, Волноваху, Изюм. Вот так российские войска относятся к украинцам и Донбассу. Как они говорили: “к русскоязычным людям”, — ответил Владимир Зеленский.
Он также добавил, что сирийские наемники в принципе не различают, кто и на каком языке здесь говорит, в какую церковь ходит и какую партию поддерживает. Они просто едут убивать на чужой земле.
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