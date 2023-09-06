Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Зеленский о законе о декларировании: когда будет принято решение

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
216
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Зеленский о законе о декларировании: когда будет принято решение

Президент Украины Владимир Зеленский / Фото: Офис президента Украины

Накануне Верховная Рада возобновила декларирование для чиновников.

Президент Украины Владимир Зеленский примет решение о законе о декларировании после консультаций.

Об этом заявил сам глава государства, пишет "Радио Свобода".

“Я попросил вице-премьер Стефанишину провести консультации. После них я приму решение. Их два”, – сказал Владимир Зеленский во время общения с журналистами в Киеве.

Отметим, что накануне Верховная Рада возобновила декларирование для чиновников, но без немедленного открытия реестра.

В то же время в НАПК заявили, что на закон нужно наложить вето из-за ряда “опасных норм”. Закон о возобновлении декларирования нужен для начала переговоров о вступлении в ЕС, а также "структурный маяк" в меморандуме с МВФ по программе расширенного финансирования.

Напомним, что Секретарь Совета нацбезопасности заявил, что декларирование должно быть обязательным для всех граждан.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
216
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация