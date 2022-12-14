Зеленский о заседании Ставки 14 декабря: "Имеем важный прогресс в вопросе ПВО"

По словам главы государства, во время Ставки участники говорили, в частности, и о защите неба. Украина продолжает усиливать противовоздушную и противодронную оборону, а за последнюю неделю уже имеет "важный прогресс" в вопросе ПВО.

Об этом Зеленский рассказал во время своего видеообращения вечером 14 декабря.

Кроме того, во время Ставки участники обсудили ситуацию на Донбассе и других активных направлениях на передовой.

"Покоя на передовой нет. Ничего легкого и простого нет. Каждый день и каждый метр даются чрезвычайно тяжело. И особенно там, где вся тактика оккупантов сводится к уничтожению артиллерией всего перед собой, чтобы оставались только голые руины и воронки в земле", — говорит Зеленский.

По словам президента, об этом он говорил в обращении к Европейскому парламенту.

"Россия уничтожает на Донбассе город за городом, как Мариуполь, как Волноваху, как Бахмут. Обороняться в таких условиях – это не просто героизм, это нечто большее. И я благодарю всех наших воинов, которые выдерживают давление оккупантов", — подчеркнул глава государства.

Зеленский отметил бойцов 46-й отдельной аэромобильной бригады, которые "очень мастерски и очень храбро разбили врага во время очередной атаки и заставили его отступить".

Зеленский за 14 декабря: покоя на передовой нет

Читайте также: