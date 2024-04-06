Зеленский об оборонных линиях: "На некоторых направлениях уже 92-98% выполненных работ"

Все три линии должны быть сданы через пару месяцев.

Даже там, где сегодня нет боевых действий, благодаря нашим героическим воинам все очень сильно укрепляется. Есть три линии обороны.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью телемарафону "Единые новости".

"Качество и подход ко всем линиям обороны в независимости от направления – он одинаков, одинаковы стандарты. И по срокам сдачи – примерно одинаковы, но чем ближе к "горячим" направлениям – там скорее все строится, требование такое. Но примерно в один срок все будет сдаваться", – сказал он.

По словам главнокомандующего, речь идет и о "зубах дракона", и о противотанковых. Это должны знать и россияне, и белорусы или россияне на территории Белоруссии.

Подготовлено не просто так, все это, добавил он, просчитано очень тщательно. Через пару месяцев все будет сдано по крайней мере такие обязательства всех трех линий. Но в некоторых направлениях уже выполнено 92-98% работ.

Владимир Зеленский

Ранее в The Washington Post написали о том, что из-за ситуации на фронте у Зеленского есть выбор между плохим вариантом и еще хуже.

Читайте также: