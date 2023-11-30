Зеленский об освобождении Донбасса: "Территории вернутся раньше сознания людей"

Захваченный россиянами Крым, вероятно, деоккупировать будет легче, чем Донбасс. Речь идет не только об освобождении территорий, но и о ментальном возвращении людей в Украину.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время общения со студентами из Николаева.

"Может так случиться, что мы территории вернем раньше этих людей... Например, если мы берем Донбасс, люди живут там 10 лет, живут в другом пространстве, и это долгий процесс. Может быть по-разному. Я считаю, что сложнее с Донбассом. Мне партнеры когда-то говорили: вам будет почти невозможно вернуть Крым и очень сложно вернуть Донбасс. А по моему мнению, если мы говорим о людях, все равно территории возвращаются с людьми, если люди не хотят – будет очень сложно", — сказал глава государства.

Президент убежден, что ментально вернуть жителей оккупированного Донбасса будет сложнее, поскольку в регионе 10 лет шли боевые действия, была контактная линия. Кроме того, там действительно много сепаратизма, а часть людей прошла войну.

"Отношения понятны. И даже сейчас, когда Россия против нас воюет, самые жесткие сепаратисты стоят, убегают россияне, а эти стоят. Это тоже о чем-то говорит. А боевых действий в Крыму не было, поэтому я считаю, что Крым ждет очень возвращения, а Донбасс тоже ждет, но будет очень сложно, потому что большая часть этой территории была оккупирована и максимально милитаризована... Нам главное нас сохранить — то, что у нас есть. Все остальное обязательно вернется", — добавил президент.

Напомним, военный эксперт Петр Черник также считает, что военным путем вернуть Донбасс будет невозможно. В то же время с Крымом ситуация совсем иная.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.