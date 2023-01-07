Зеленский — об службе Епифания в Киево-Печерской Лавре: "Обретение исторической справедливости"

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал службу митрополита ПЦУ Епифания в Киево-Печерской Лавре. Он назвал это восстановлением исторической справедливости.

Об этом президент сказал 7 января во время обращения к украинцам.

"Еще раз поздравляю с Рождеством Христовым всех, кто празднует сегодня, в этот день, уже ставший историческим для Украины, для духовной независимости нашего народа. Я был рад сегодня видеть, сколько людей, сколько наших воинов пришли на службу Божью в храм Киево-Печерской лавры – в то святое место, которое является одним из истоков украинской культурной традиции, очень важно, что в лавре сегодня прозвучала и еще будет звучать искренняя молитва за Украину, и что никто больше не будет делать украинское чужим в лавре. Во всех ее элементах. И будет такой. Навсегда. Мы с вами это обеспечиваем. И очень важно беречь и дальше такое настроение, которое чувствовалось сегодня. Настроение радости от усиления Украины и от обретения исторической справедливости. Я желаю всем украинцам и украинкам, чтобы именно такое настроение было у нас с вами чаще", — сказал Зеленский.

Напомним, митрополит Православной церкви Украины Эпифаний провел историческое рождественское богослужение 7 января в Успенском соборе Киево-Печерской лавры, который на этой неделе был возвращен под контроль государства после истечения срока аренды УПЦ МП.

Также в Лавре 7 января впервые раздалась колядка на украинском.

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