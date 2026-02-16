- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 576
- Время на прочтение
- 1 мин
Зеленский обещает чистки в СБУ: что известно
Зеленский поручил Покладу очистить СБУ от тех, кто работает не на Украину
Президент Владимир Зеленский поручил первому заместителю главы СБУ Александру Покладу заниматься очищением Службы безопасности.
Об этом глава государства сообщил в соцсетях.
Сегодня, 16 февраля, Зеленский заслушал доклад Александра Поклада «по противодействию планам врага против нашей страны».
«Поручил Александру заняться вопросом очищения Службы безопасности Украины от тех, кто служит на должностях не Украине, а другим интересам. Нужны жесткие действия и полностью сильная Служба безопасности. Ожидаю результатов», — отметил президент.
Напомним, президент Владимир Зеленский после отставки Василия Малюка назначил Евгения Хмару исполняющим обязанности главы СБУ.
Первым заместителем главы СБУ был назначен Александр Поклад. Что о нем известно, идет речь в этой статье.