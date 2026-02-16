ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
576
Время на прочтение
1 мин

Зеленский обещает чистки в СБУ: что известно

Зеленский поручил Покладу очистить СБУ от тех, кто работает не на Украину

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Владимир Зеленский и Александр Поклад

Владимир Зеленский и Александр Поклад / © Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский поручил первому заместителю главы СБУ Александру Покладу заниматься очищением Службы безопасности.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях.

Сегодня, 16 февраля, Зеленский заслушал доклад Александра Поклада «по противодействию планам врага против нашей страны».

«Поручил Александру заняться вопросом очищения Службы безопасности Украины от тех, кто служит на должностях не Украине, а другим интересам. Нужны жесткие действия и полностью сильная Служба безопасности. Ожидаю результатов», — отметил президент.

Напомним, президент Владимир Зеленский после отставки Василия Малюка назначил Евгения Хмару исполняющим обязанности главы СБУ.

Первым заместителем главы СБУ был назначен Александр Поклад. Что о нем известно, идет речь в этой статье.

Дата публикации
Количество просмотров
576
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie