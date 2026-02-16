Зеленский обещает чистки в СБУ: что известно

Владимир Зеленский и Александр Поклад / © Владимир Зеленский

Реклама

Президент Владимир Зеленский поручил первому заместителю главы СБУ Александру Покладу заниматься очищением Службы безопасности.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях.

Сегодня, 16 февраля, Зеленский заслушал доклад Александра Поклада «по противодействию планам врага против нашей страны».

Реклама

«Поручил Александру заняться вопросом очищения Службы безопасности Украины от тех, кто служит на должностях не Украине, а другим интересам. Нужны жесткие действия и полностью сильная Служба безопасности. Ожидаю результатов», — отметил президент.

Напомним, президент Владимир Зеленский после отставки Василия Малюка назначил Евгения Хмару исполняющим обязанности главы СБУ.

Первым заместителем главы СБУ был назначен Александр Поклад. Что о нем известно, идет речь в этой статье.