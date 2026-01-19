ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
252
Время на прочтение
1 мин

Зеленский обещает изменить стратегию уничтожения "Шахедов"

Зеленский по итогам селекторного совещания заявил, что Воздушные силы вместе с Михаилом Федоровым уже реализуют трансформацию системы противодействия «Шахедам».

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Энергетический селектор

Энергетический селектор

В Украине будут менять стратегию противодействия российским ударам «Шахедами».

Об этом заявил президент Владимир Зеленский по итогам селекторного совещания по ситуации в энергетике.

Командующий Воздушными силами ВСУ доложил Зеленскому о системе противодействия «Шахедам». По словам президента, Воздушные силы вместе с новым министром обороны Михаилом Федоровым реализуют трансформацию этой системы. Также Федоров доложил про объемы поставок дронов-перехватчиков и реальную ситуацию со сбитием российских дронов.

«Определенные объемы поставок будут соблюдены», — заверил Зеленский.

Президент отметил регионы, где ситуация в энергетике наиболее сложная. Это Киев и область, в частности Белая Церковь, Васильков, Борисполь, также Харьков и область, Запорожье, города Днепропетровщины — Днепр, Кривой Рог, а также Чернигов и область, Сумщина, Одесса и область.

Для Киева привлечены дополнительные ремонтные бригады из других регионов, помогают работники «Укрзализныци» и других государственных компаний, заверил глава государства.

Напомним, что в Ровенской области возле железнодорожных путей нашли противотанковые мины — их могли сбросить «Шахеды».

Дата публикации
Количество просмотров
252
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie