Зеленский обещает изменить стратегию уничтожения "Шахедов"

Энергетический селектор

В Украине будут менять стратегию противодействия российским ударам «Шахедами».

Об этом заявил президент Владимир Зеленский по итогам селекторного совещания по ситуации в энергетике.

Командующий Воздушными силами ВСУ доложил Зеленскому о системе противодействия «Шахедам». По словам президента, Воздушные силы вместе с новым министром обороны Михаилом Федоровым реализуют трансформацию этой системы. Также Федоров доложил про объемы поставок дронов-перехватчиков и реальную ситуацию со сбитием российских дронов.

«Определенные объемы поставок будут соблюдены», — заверил Зеленский.

Президент отметил регионы, где ситуация в энергетике наиболее сложная. Это Киев и область, в частности Белая Церковь, Васильков, Борисполь, также Харьков и область, Запорожье, города Днепропетровщины — Днепр, Кривой Рог, а также Чернигов и область, Сумщина, Одесса и область.

Для Киева привлечены дополнительные ремонтные бригады из других регионов, помогают работники «Укрзализныци» и других государственных компаний, заверил глава государства.

Напомним, что в Ровенской области возле железнодорожных путей нашли противотанковые мины — их могли сбросить «Шахеды».