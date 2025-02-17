Зеленский обнадежил заявлением о военном контингенте

Украина очень сильно продвинулась в вопросе военного контингента, несмотря на тот факт, что до сих пор есть немало скептиков.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в ходе пресс-конференции.

"Вопрос контингента, вопрос европейской армии в целом может иметь такой первый шаг. То, что я сказал о Вооруженных силах Европы, первый шаг – это когда есть украинская армия и есть Вооруженные силы Европы на территории Украины. Я считаю, что это первая платформа для будущего создания такой силы, и, способна наносить ответ в случае наступления на неспровоцированную войну России", — высказался украинский лидер.

По его словам, сегодня есть живая площадка, а не бумажные договоренности.

«Я говорю о конкретном примере. Вот, есть Украина, вот, есть русские. Мы можем создать платформу из сильных стран, только тех, кто хочет. земли, на воде, в небе, ПВО, самолеты, корабли", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что карта размещения военного контингента в Украине уже готова, но она непублична.

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