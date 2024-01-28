Зеленский обнародовал декларации: сколько заработала семья президента за два года

По состоянию на конец 2022 года доходы президента и его семьи уменьшились.

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал декларации об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2021 и 2022 годы. Обнародованная информация свидетельствует, что доходы его семьи уменьшились по сравнению с 2020 годом.

Об этом сообщили на сайте Офиса президента

Согласно декларации за 2021 год, доходы Владимира Зеленского и членов его семьи составляли 10 млн 824 тысяч 507 грн. В частности доход от продажи облигаций внутренних государственных займов – 5 млн 359 тысяч 600 грн.

Доходы семьи Владимира Зеленского в 2021 году в основном состояли из заработной платы, процентов банка и дохода от предоставления недвижимости в аренду. В общей сложности эта сумма составила 5 млн 464 тысяч 907 грн.

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Доход семьи президента Украины в 2021 году по сравнению с 2020 годом сократился на 11 млн 922 тысяч 320 грн. Остаток денежных средств семьи Зеленского к концу 2021 года также уменьшился.

Владимир Зеленский продолжает оставаться владельцем ряда торговых марок. В частности, в 2021 году завершился процесс регистрации 22 торговых марок, начавшийся задолго до его избрания на пост президента Украины.

Согласно декларации 2022 года, доходы Зеленского и членов его семьи составляли 3 млн 692 тысяч 683 грн.

Доходы семьи Президента за 2022 год уменьшились в связи с временным прекращением договоров аренды на территории Украины в результате начала полномасштабной агрессии России против нашей страны.

Остаток денежных средств семьи президента на конец 2022 года сократился почти на 1 млн 800 тысяч грн.

Других изменений в 2021 и 2022 годах по поводу активов, недвижимого имущества, транспортных средств и т.п. не произошло.

Напомним, недвижимость Владимира и Елены Зеленских в Крыму в ЖК "Император" оккупационными властями была продана в ходе торгов за 44,3 миллиона рублей (свыше 476 тыс. долларов США), что на 20 миллионов выше заявленной стоимости.

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