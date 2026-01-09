Зеленский обновил состав ставки Главнокомандующего: подробности

Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел кадровые ротации в составе Ставки Верховного Главнокомандующего. Согласно новому указу, в орган высшего военного руководства вошли новые должностные лица. В частности, Кирилл Буданов, который теперь занимает должность руководителя Офиса Президента.

Соответствующий Указ №39/2026 от 9 января был опубликован на официальном сайте главы государства.

Согласно документу, персональный состав Ставки Верховного Главнокомандующего утвержден в следующем составе:

Кирилл Буданов — руководитель Офиса Президента Украины;

Олег Иващенко — начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины;

Сергей Боев — заместитель Министра обороны Украины.

В то же время, этим же решением президент постановил вывести из состава Ставки Сергея Дейнека. Изменения были внесены на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны Украины в соответствии с Законом «Об обороне Украины». Указ вступает в силу дня опубликования.

Напомним, ранее мы писали, что назначение Кирилла Буданова руководителем Офиса президента Украины кардинально меняет расписания на политической арене. Это решение, которое стало частью масштабной перезагрузки власти, анонсированной Владимиром Зеленским, вызвало бурную реакцию за границей.