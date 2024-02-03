Зеленский обратился к энергетикам на фоне российских обстрелов

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность украинским энергетикам и ремонтным бригадам за оперативное восстановление электроснабжения в пострадавших от последних ракетных ударов России регионах.

Об этом он сказал во время обращения 3 февраля.

"Сейчас продолжаются восстановительные работы в некоторых регионах нашего государства, где из-за российских ударов были отключения электричества. Днепропетровская область, в частности Кривой Рог, – энергетики работают, чтобы как можно быстрее вернуть электричество всем потребителям", – отметил глава государства.

Зеленский поблагодарил каждую ремонтную бригаду и всех задействованных работников за их самоотверженность и эффективную работу.

"Быть самоотверженным на своем уровне, эффективным, смелым – это значит для Украины быть сильным государством, способным защищать и защитить себя. Спасибо всем, кто это осознает", — добавил глава государства.

Напомним, ночью на субботу, 3 февраля, российские захватнические войска ударили беспилотниками Shahed по объектам энергетической инфраструктуры. Попадание произошло в Днепропетровской области.

Накануне, 2 февраля, часть Кривого Рога также осталась без света и тепла из-за "прилетов" БпЛА. Более 50 тысяч жителей не имели электричества, а около 45 тысяч потребителей оставались без отопления. Также были обесточены две шахты.

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